La nueva campaña de la Comunidad de Madrid ante el coronavirus: "Eres joven, no inmortal"

La Comunidad de Madrid ha lanzado una campaña dirigida a los más jóvenes sobre la importancia de protegerse frente al coronavirus.

El Gobierno regional recuerda en el vídeo que más de 1.500 jóvenes, entre los 15 y 29 años, que han tenido que ser hospitalizados, de los que 70 acabaron ingresados en la UCI y 7 han muerto por el coronavirus.

En un vídeo de algo más de un minuto han colaborado diferentes personalidades como Madame de Rosa, Francisco Rivera, Pelayo Díaz, Carla Hinojosa, Eugenia Osborne, el futbolista del Atlético de Madrid, Koke, y el exjugador brasileño del Real Madrid, Roberto Carlos.

Los protagonistas dicen frases como "eres joven, no inmortal" o "esto no es un juego". En dicha campaña también aparece Óscar Riballo, un farmacéutico y boxeador, que ha superado el coronavirus pero que continúa con secuelas dónde señala que "el covid casi me mata. Esta es su huella". Él estuvo ingresado más de 15 días en la UCI, de los que 7 estuvo en coma inducido, como consecuencia de ello sufre parálisis de cuerda vocal y parálisis parcial de la lengua.

En el último puente de Todos los Santos la Policía de Madrid intervino 282 fiestas privadas y 31 locales repleto de jóvenes que han sido sancionados por no respetar el estado de alarma, el toque de queda impuesto en Madrid de 12 de la noche a seis de la mañana. Además de no respetar las medidas sanitarias donde hay que cumplir con distanciamiento social y el uso obligatorio de la mascarilla para hacer frente al coronavirus.

Este viernes vuelve el confinamiento perimetral de la Comunidad de Madrid para evitar desplazamientos en el puente del Día de la Almudena, el 9 de noviembre.