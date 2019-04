Los jardines verticales, una moda para luchar contra la contaminación y decorar

Cada vez se pueden apreciar más jardines verticales no solo en grandes edificios, sino en casas. Para aquellos que no tienen grandes terrenos y no disponen de espacio suficiente, la solución ideal es tener un jardín y buscar algo más de oxígeno.

Los jardines verticales tienen múltiples opciones, por lo que con imaginación y originalidad se puede dotar la pared de un jardín que le proporcione oxígeno, quite el polvo en suspensión, es decir, la contaminación y además decore.

Para luchar contra la contaminación hay además otras ideas: se puede recubrir los techos de los edificios con jardines, una propuesta que ya estudia el Ayuntamiento de Madrid.

Pero esta idea todavía se puede desarrollar más: en varias ciudades europeas han probado a poner vegetación sobre los autobuses vegetales, así como jardines móviles.