Los miembros de 'La Manada' utilizaban la placa del guardia civil para incautarse de droga para consumo propio

El próximo 26 de diciembre se celebra la vista para decidir si los miembros de 'La Manada' condenados por abusos sexuales a una joven durante los Sanfermines entran o no en prisión.

Pero las causas judiciales no han acabado para 'La Manada'. El programa 'Equipo de Investigación' ha conseguido hablar con testigos que conocen a los miembros de 'La Manada' y que explican que en más de una ocasión han visto a los jóvenes utilizar la placa reglamentaria del guardia civil para incautarse de droga de jóvenes del pueblo para consumirla después.

También han accedido a una foto de 'El Prenda' sosteniendo una pistola reglamentaria y con un comentario suyo posterior en el que dice "es la reglamentaria, vaya fotón".

En una conversación de Whatsapp 'El Prenda' explica que le quitaron la droga a un joven: "Le quitamos a unos notas la coca con la placa. El Alfonso y yo. Medio gramo de cocaína".

Al preguntarle a un testigo sobre qué ocurrió en las fiestas de Torrecampo, una mujer explica que "hubo extorsión a unos chicos por temas de estupefacientes".

"Utilizaban sus placas para sacarles lo que tuvieran. Daba igual que fuera un bar, una feria... Intentaba no pagar o llevarse bebida", explica la mujer, que cuenta que la gente se indignaba al ver cómo otras personas que no eran el guardia civil utilizaban la placa para conseguir droga para consumir.

Francisco Cesteros, un perito judicial, cuenta que estos es un delito penal por "usurpación de funciones públicas".

Rocío Lama, directora de 'Equipo de Investigación' cuenta que aunque no hay imágenes del momento en el que usan la placa para hacerse con la droga, hay unos vídeos en los que se les puede ver a ellos consumiendo: "Lo grababan y lo dejaban todo por escrito".

Pero esta no es la única información a la que ha logrado acceder 'Equipo de Investigación'. El programa también ha obtenido dos versiones de los hechos de Pozoblanco, la causa pendiente que le queda a los miembros de 'La Manada'.

Las declaraciones corresponden a la denunciante y a la de Alfonso, uno de los miembros de 'La Manada'.

La supuesta víctima de Pozoblanco relata que conoció a Alfonso en una fiesta y que este se acercó a ella y le ofreció llevarla en coche a su casa.

"Aquí tengo una laguna en la que no recuerdo absolutamente nada. Abrí los ojos, yo estaba en el asiento de atrás completamente desnuda con las medias rotas y Alfonso iba conduciendo", cuenta.

Sin embargo, el relato de Alfonso es muy distinto. Cuenta que conoció a la joven de fiesta y que le invitó a ir a casa de Antonio, otro miembro de 'La Manada'.

"Mis amigos me estaban esperando en el coche y fuimos a la casa de Antonio pero la chica me dice que prefiere irse a su casa y que la lleve. Estaba confusa, dándome indicaciones equivocadas. Llegamos a una calle estrecha y le dije que por ahí bno entraba y que fuera caminando pero ella me dijo que la llevara a la puerta. Nos peleamos y le dije que o se bajaba o llamaba a la Policía y se bajó insultándome".