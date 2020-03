La hija de la anciana muerta en Madrid con coronavirus: " nos ha tosido encima, hemos estado dándole la comida y nadie nos ha dicho nada"

La anciana de 99 años falleció con coronavirus en el hospital Gregorio Marañón. Sufría una neumonía grave, y las pruebas practicadas tras su fallecimiento dieron positivo a COVID-19 .

La hija de esta mujer intentaba recoger las pertenencias de su madre ayer por la tarde pero no pudo porque la residencia donde vivía la mujer ha restringido la entrada a familiares tras detectarse más contagios.

Dice estar preocupada, " nos ha tosido encima, hemos estado dándole la comida, la merienda y nadie nos ha dicho nada", se queja además de falta de información, " No nos dijeron nada, solamente nos dieron el papel, y ahí pone que está infectada de coronavirus".

La hija de la fallecida asegura que ha pasado las últimas horas junto a su madre y que está fallando el protocolo, a ella no le han hecho las pruebas " me han dicho que me volverían a llamar". La mujer padece asma y de momento no presenta síntomas. Ella ha decidido ponerse una mascarilla "por propia voluntad" asegura porque "nadie me ha dicho nada".

La residencia de la anciana ha registrado una decena de positivos por coronavirus.