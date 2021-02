La emotiva imagen del reencuentro entre un nieto y su abuela un año después: "He visto sus ojos de alegría y me he puesto muy feliz"

En estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir se agradecen las buenas noticias y los gestos hacia el colectivo que más ha sufrido las consecuencias de la pandemia de coronavirus, los mayores.

Álvaro Carrillo, un joven malagueño, subió a su perfil de Twitter una imagen en la que aparece sentado en el suelo, a un metro de su abuela, también sentada en una silla en la puerta de su casa: "Hacía casi 1 año que no veía a mi abuela. Hoy me ha escrito muy triste, media hora después la he llamado, le he dicho que abriera la puerta y me he sentado a 5 metros de ella. He visto sus ojos de alegría y me he puesto mu feliz", aseguraba Álvaro en el comentario que acompañaba a la foto.

Este tweet ha revolucionado las redes sociales y ya cuenta con más de 4.300 RT y 45.000 favoritos.

Álvaro, de 21 años, no quería contagiar a su abuela, pero sus ganas de ir a verla fueron mayores, por lo que acudió a su casa y ambos se sentaron a un metro de distancia, la mujer en una silla en la puerta de su casa, y el nieto en el suelo enfrente del otro portal.

Durante estos meses se han comunicado mediante llamadas. La última vez que se vieron fue hace un año, y no por una buena razón, ya que se juntaron par acudir al funeral del hermano de ella, que murió de cáncer de pulmón.

Durante estos meses, la abuela de Álvaro ha estado muy triste y este joven no podía soportar la idea de verla solo por una pantalla, así que fue a su vivienda y se encontraron ambos, cumpliendo las medidas de seguridad y sin tocarse.

Finalmente se han podido ver en persona, aunque echan de menos darse un abrazo, que tendrá que esperar hasta que la mujer se vacune.