La Justicia aprueba la eutanasia del pistolero de Tarragona, pese a las protestas de las víctimas

Este jueves, la Justicia ha aprobado la eutanasia del pistolero de Tarragona. El hombre, que entró en su oficina con un arma de fuego en su oficina e hirió a varias personas, acabó con una lesión medular tras ser abatido. El delincuente solicitó la eutanasia, pero las víctimas se opusieron, ya que el juicio no se había celebrado. Sin embargo, no les ha servido de nada.

El pistolero llevaba meses pidiendo la muerte asistida. Cuando entró en su oficina, dejo heridas a tres personas y dos agentes, dejando a uno de ellos en estado crítico. Más tarde, se atrincheró en una masía, donde fue abatido y se hizo la lesión.

La Audiencia de Tarragona ratifica la eutanasia

La Audiencia de Tarragona, que previamente había paralizado la eutanasia, la ha acabado aprobando, aunque todavía no hay fecha escogida. De esta manera, desestima el recurso que había presentado la acusación particular para que no pudiera poner fin a su vida y respondiera ante la justicia.

El informe de la eutanasia acredita que el exvigilante de seguridad vive un "sufrimiento constante, crónico, grave e irreversible", lo cual supone una "importante limitación" para poder vivir de manera normal. En la misma línea han ido los médicos, que aseguran que el dolor es "difícil de controlar" y "persistirá en el tiempo sin perspectiva de mejora".

"El derecho a la muerte asistida es un derecho fundamental y tendría que privar por encima de todas las cosas", ha declarado el abogado del pistolero de Tarragona, Daniel Salvador.

Las víctimas piden juicio previo

No obstante, las víctimas intentaron frenar el proceso, aclarando que no se oponen a la eutanasia, pero sí a que "se realice antes del juicio", ha dicho Albert Palacio, del sindicato de Mossos USPAC.

Tras la ratificación de la eutanasia por parte de la Justicia, uno de los abogados de las víctimas ha confirmado que va a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. Tanto los tres excompañeros del acusado como los dos agentes están "decepcionado".

José Antonio Botos, abogado de la acusación, se encuentra "preparando el recurso para presentarlo de forma inmediata". Mientras tanto, el pistolero ya puede pedir fecha para que se le realice la eutanasia.