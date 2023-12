La joven que se tragó un cepillo de dientes en Bizkaia: "Me estaba ahogando y no sabía cómo actuar"

Los sanitarios están acostumbrados a ver de todo en las urgencias. Pero lo que han tenido que ver los trabajadores de un hospital de Bizkaia ha dejado a muchos boquiabiertos.

Una chica se ha tragado un cepillo de dientes de más de 20 centímetros. Al parecer, la joven estaba comiendo jamón cuando comenzó a atragantarse con un trozo. No podía deshacerse de esa parte de comida así que decidió ayudarse con un cepillo de dientes para logarlo, pero la cosa no terminó como ella pensaba.

"Me iba a ahogar y decidí coger el cepillo de dientes e intenté metérmelo para sacar el jamón", explicaba la joven en un vídeo colgado en redes sociales.

Al ver que no podía sacarlo, comenzó a colocarlo más dentro de su garganta hasta que terminó tragándose por completo. "Me estaba ahogando, no podía respirar. Al ver que el trozo no salía, cogí lo primero que pillé para tratar de sacarlo", ha apuntado.

La joven ha explicado la sensación que sintió al tener el cepillo de dientes en el esófago, ya que no sentía dolor: "No sabía cómo actuar, me estaba ahogando".

"El cepillo de dientes hizo que me bajara todo al esófago, ha señalado". Le tuvieron que hacer una gastroscopia para retirárselo.

La joven ha asegurado que los médicos no se lo podían creer hasta que vieron las radiografías y se veían las cerdas del cepillo de dientes.

Los sanitarios utilizaron un "sobre tubo para atrapar su cabeza con un asa de polipectomía". El cepillo de dientes medía "más de 20 centímetros de longitud", especifica el documento.

La historia ha provocado numerosas reacciones entre los usuarios. "Mi duda es, ¿cómo podías hablar y respirar?", se pregunta un usuario. "Y yo que no me puedo tragar una pastilla", dice otro. "Pero lo importante, ¿al final te sacaste el jamón?", se pregunta otro usuario.