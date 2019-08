Un joven de Lugo ha subido un vídeo a sus redes sociales alardeando de haber estampado un coche, que acababa de comprar, en la Ronda da Murralla de Lugo la noche del pasado sábado. "Un día me duró, pero me la gocé. K me kiten lo bailao. El cráneo reventado", así presumía de lo que él considera una hazaña.

Según publica el diario El Progreso, Jonathan N.S. se grabó el vídeo en el hospital, aún con la cabeza vendada, para colgarlo en Instagram. Además unas horas antes del accidente publicó otro vídeo en el que enseñaba a sus seguidores el Audi A8 que acababa comprar, presumiendo de los "300 caballos" de su vehículo.