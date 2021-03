José Luis Yzuel, presidente de la hostelería en España: "Madrid puede batir récords de consumo en Semana Santa"

Para los autónomos y los empresarios ha sido uno de los años más duros de las últimas décadas. Sin embargo, el sector más perjudicado y con la consecuencias más negativas ha sido sin duda la hostelería.

Gran parte de los trabajadores y dueños de los restaurantes han sufrido grandes pérdidas y muchos de ellos han perdido su trabajo, otros se encuentran en ERTE.

José Luis Yzuel ha comparecido en Antena 3 Noticias para explicar la valorar las nuevas medidas para la hostelería y las ayudas por parte del Gobierno.

¿Qué le parecen las ayudas del Gobierno?

R. Las ayudas del Gobierno son bienvenidas y demandadas, hemos alzado la voz muchas veces. Aunque creemos que casi seguro que serán insuficientes. Solamente la hostelería ha dejado de vender 70.000 millones de euros, con 100.000 restaurantes cerrados. Tiene que ser una oportunidad para que las comunidades aumenten las ayudas.

¿Ha estimado las consecuencias o las pérdidas de las nuevas restricciones?

R. No tenemos el dato todavía porque no todas las comunidades tendrán las mismas consecuencias. Madrid puede batir récords en Semana Santa si no se van los madrileños. Invito a todo el mundo a acudir a la hostelería ya que no se podrá salir de las comunidades. Nos hubiera gustado una Semana Santa normal, esperemos que los datos no sean más negativos.

¿Podría darse una recuperación en el segundo semestre del año?

R. Es una situación muy mala pero espero que haya un punto de inflexión. Ojalá el gobierno comience a vacunar por aire, mar y tierra. Esperamos que el segundo semestre pueda ser mejor que los anteriores. Los hosteleros vendemos felicidad y es un sector muy importante en España.