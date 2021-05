José Luis Ábalos, sobre el peaje en autovías: "Solo queríamos abrir el debate. No se aplicará si no hay consenso"

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha asegurado en el Senado que el peaje en las autopistas se trata de una propuesta incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y ha asegurado que solo "querían abordar el debate, nada más".

"Somos conscientes de que tenemos que hacer una reflexión sobre cómo mantenemos la red de alta capacidad, este no es un problema nuevo, es un problema recurrente", explica el ministro, que añade que "el cómo y el cuándo lo tenemos que decidir, si es posible, entre todos".

Ábalos ha asegurado que como se trata de una propuesta estructural importante, "cuando haya una propuesta del Gobierno real vendremos para ver qué podemos hacer entre todos", afirmaba el ministro de Transportes.

"Si no es así, si no se hace entre todos, no habrá propuesta que salga para adelante", aseguraba José Luis Ábalos durante su intervención en el Senado.

Casos exentos de pagar peaje

Pere Navarro, director de la Dirección General de Tráfico (DGT) ha anunciado que hay tres posibles casos donde no sería obligatorio pagar peaje para el mantenimiento y conservación de las carreteras: trayectos por temas laborales, académicos o médicos.