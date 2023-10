La llamada desesperada durante el incendio en la discoteca en Murcia: "¡Nos estamos quemando!"

La tristeza y el llanto acompañan a los familiares de las víctimas por el incendio en varias discotecas de Murcia. No tienen consuelo. En sus móviles quedarán para siempre los mensajes de despedida de sus seres queridos.

"Todo pasó rápido, salió la gente pero no sabía que mi familia había quedado arriba", cuenta el primo de Eric, uno de los fallecidos por el fuego. Han hallado su cuerpo, pero no sabe nada de otros cuatro invitados del cumpleaños.

Yámine, por su parte, busca a su hermano y su cuñada, que celebraban sus 10 años juntos. No se sabe nada de ellos: "Me llamaron a las siete de la mañana. Me despertó un audio que decía que se estaban quemando: '¡Auxilio, me voy a morir!'. Como una despedida".

Iban acompañados de otras tres personas, de las que tampoco saben nada: "Tienen tres criaturas: uno tiene 17 años, la otra 12 y el otro 9". Tiene la esperanza de encontrarlos en algún hospital.

Desgarrador es el mensaje que recibió Jairo de su hija, Lady Paola, de 27 años: "Mami, le amo. Vamos a morir. Mami, le amo". Era la grabación de su hija despidiéndose. Había acudido a la fiesta acompañada de su novio.

Todos ellos están desesperados, y en la misma situación están muchos amigos y familiares. No saben si a quienes buscan han perdido la vida en el incendio o se encuentran en algún hospital.

Esperan noticias desde primera hora de la mañana. Unos tras la línea de seguridad establecida por la Policía, y otros en el Palacio de los Deportes de Murcia, donde se ha establecido un servicio de atención psicológica para todos ellos.

Material inflamable

Los bomberos lograron acceder al interior de la discoteca a las 10 de la mañana. El fuego se había declarado cuatro horas antes y rápidamente se propagó a otras dos discotecas contiguas (Teatre y Golden) en la zona conocida como Las Atalayas, en Murcia. De momento hay 13 fallecidos y cinco desaparecidos.

El interior de la discoteca donde se originó el fuego ha quedado reducido a hierros y ceniza. La temperatura en el interior sigue siendo a esta hora muy elevada y todavía trabajan para apuntalar las zonas con riesgo de derrumbe. Se desconocen las causas del trágico suceso, pero según varios testigos todo se inició en la planta superior del local La Fonda, donde se celebraba un cumpleaños. La sala estaba decorada con material muy inflamable.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha decretado tres días de luto oficial por los fallecidos en el incendio. De esta forma, las banderas de los edificios públicos de la Comunidad ondearán a media asta desde mañana, 2 de octubre, y hasta el miércoles, 4 de octubre.

Por su parte, el Ayuntamiento de Murcia también ha declarado también tres días de luto oficial por las víctimas mortales.