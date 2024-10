La indignación de varios vecinos de La Eliana, Valencia, tras el caos de la DANA: "No hay ni un puñetero militar"

Los saqueos y robos de decenas de delincuentes, además de aquellas personas que se están viendo obligadas a coger agua y alimentos de primera necesidad en supermercados, están dejando completamente desiertos y sin casi sustento a miles de vecinos de los municipios más afectados por la DANA. El hecho de que la comunidad valenciana esté prácticamente incomunicada complica la llegada de mercancía.

"No entiendo por qué no están todos los militares de España aquí"

Sin embargo, los principales damnificados empiezan a poner el grito en el cielo: "No entiendo por qué no están todos los militares de España aquí, no está la UME, ¿qué está haciendo el Gobierno? siguen sacando cadáveres, esto mañana no se va a poder ni transitar", decía una vecina de La Eliana, Valencia, al micrófono de Susanna Griso.

La prioridad de los servicios de emergencia en estos momentos es recuperar los cadáveres y rescatar a las pocas personas que siguen atrapadas. En cambio, miles y miles de afectados están incomunicados y con serios problemas para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, hidratación... Eso es lo que reclama una de las damnificadas.

"Parecemos zombies deambulando por el pueblo buscando cosas"

"¿Dónde están los militares? ¿Qué está haciendo el Gobierno? Aquí hace falta liderazgo, no les están dejando salir y tendría que estar plagado. Tengo vídeos que dejan claro que no hay ni un puñetero militar en ningún sitio. Además están saqueando el supermercado", concluía. Otra vecina de la localidad valenciana le ha detallado a Susanna Griso que no hay absolutamente nada para ir sobreviviendo: "Habían dicho que en el colegio iban a dar cosas pero es mentira, no están dando nada y parecemos zombies deambulando por el pueblo buscando cosas".

39 personas detenidos por saquear y robar

En relación a esto, la Policía Nacional detuvo esta pasada noche a 39 personas "en el marco de un dispositivo especial de prevención de la delincuencia puesto en marcha en torno a las zonas comerciales más afectadas por la DANA". Unos hechos execrables en la mayoría de los casos, ya que la gran parte de los detenidos estaba saqueando establecimientos de lujo, joyerías, tiendas de informática o incluso de ropa deportiva.

Robaban televisiones, ropa deportiva, jamón, vino...

Además, muchos vecinos han sido los encargados de dar la alarma y de incluso grabar vídeos mientras estas personas saqueaban y sustraían objetos de valor en los negocios, muchos de ellos no habían sufrido ni daños materiales. En un vídeo publicado en redes sociales se puede escuchar a una vecina denunciar que varios hombres llevaban un carro repleto de jamón, cervezas y vino.

Por si fuese poco, agentes de la Guardia Civil podrían estar siendo testigos de estos saqueos y estarían pidiendo que se desplegase al Ejército -tal y como ha informado un colaborador de Espejo Público- para evitar que las bandas y otros grupos organizados desvalijen más joyerías, farmacias, supermercados en las próximas horas.

