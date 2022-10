Indignación entre políticos y vecinos por un taller infantil de travestismo en Terrasa, Barcelona

Vuelve a ponerse sobre la mesa una nueva polémica entre los ayuntamientos de Barcelona. Esta vez en el municipio de Terrassa. Un nuevo taller infantil, para niños de entre 6 y 12 años, de travestismo ha sido el motivo de polémica entre gobierno y oposición.

Un taller el ayuntamiento barcelonés defiende para que tiene como objetivo que "los niños crezcan sin prejuicios". Sin embargo, ha creado mucha controversia y ha hecho colocarse en la misma postura al Partido Popular del municipio y al partido barcelonés Valents, quienes han criticado duramente la actividad. Ambos partidos llegaron a pedir que se cancelara esta iniciativa, pero ha terminado celebrándose en un local del municipio.

Las opiniones entre los vecinos son diversas. Hay quienes apoyan el taller: "Me parece bien, en el sentido de que abramos la mente y mostremos también a la nueva generación de que hay muchas maneras de vivir". Y quienes no ven necesario realizarlos por el momento: "Quizás con seis años no corresponde hacer estos tipos de talleres".

El taller ha consistido en un espacio en el que durante dos horas, las familias han realizado diferentes actividades. Los más pequeños se han disfrazado junto a una artista travesti, quien les ha invitado a cuestionarse los cánones tradicionales.

Tras esta actividad, el ayuntamiento ha recibido varias amenazas y la polémica se ha extendido entre políticos y vecinos.

Gincana sexual infantil

El pasado mes de agosto, el ayuntamiento de Vilassar de Mar, en Barcelona, también era protagonista por una polémica gincana con pruebas sexuales. En ella podían participar desde niños de 12 años hasta adultos de 30.

Algunas de las pruebas consistían en emular actos sexuales, por ello los padres se plantearon en denunciar al ayuntamiento por ello. Sin embargo, desde la Concejalía de Juventud asumieron los errores y pidieron disculpas lamentando un "error de comunicación" al no haber explicado detalladamente a las familias en qué consistían esas pruebas.