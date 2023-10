Un incendio calcina por completo un restaurante sobre el agua en Moaña

Reducido a un amasijo de hierros. Así ha quedado el restaurante La Bathía, que ha sido arrasado en la noche de este jueves por un incendio que, en cuestión de horas, ha destruido por completo las instalaciones de madera del local. En el suceso también se vieron implicados dos vehículos y las oficinas aledañas del Club Moaña Mar.

La Policía Local daba la voz de alarma a las 2 de la madrugada de este viernes, cuando el humo comenzaba a salir de la cubierta del local. En ese momento, el 112 Galicia activaba el protocolo correspondiente, movilizando a los recursos de extinción y al servicio de Guardacostas, por los efectos que se podían prever en el entorno marítimo.

Hasta el lugar se desplazaron también efectivos del GES de Mos y Bomberos de Ribadumia y O Porriño. Del mismo modo, se contactó con personal de la Autoridad Portuaria de Vigo y Salvamento Marítimo.

Mientras los equipos de extinción hacían frente a las llamas, una embarcación protegía el entorno para evitar el vertido de aguas y residuos al puerto. Precisamente, el trabajo de los efectivos también tuvo en cuenta la complicación añadida que suponía esta localización: embarcaciones y pantalanes corrían un riesgo evidente.

No hay que lamentar daños personales

No obstante, no hubo que lamentar daños personales y, tras horas de trabajo, el incendio quedó controlado a las cinco de la madrugada. No sería hasta las ocho de la mañana, eso sí, que finalizaran la intervención.

Aunque no se han establecido aún causas del incendio, el origen del fuego podría estar en la cocina del restaurante. Desde el establecimiento, las llamas se habrían propagado hasta la zona de servicios del club deportivo, vestuarios y oficinas, según apuntan desde el propio Club Moaña Mar.