El incendio de Aragón no está controlado ni estabilizado, aunque evoluciona favorablemente

El incendio de Aragón no se da aún por estabilizado y los efectivos trabajan para asegurar el perímetro. Refrescan la zona y vigilan especialmente las horas centrales del día, donde las altas temperaturas por la ola de calor pueden provocar la reactivación de los focos.

Evoluciona favorablemente

A pesar de ello las llamas evolucionan favorablemente y por el momento "no hay ningún pueblo en riesgo de ser desalojado". Así lo ha confirmado el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán. Las previsiones "no son pesimistas, pero no hay que bajar la guardia".

De momento los vecinos que han sido evacuados estos días no pueden regresar a sus casas y lamentan no poder hacerlo. Al respecto, Lambán se ha mostrado cauto: "Por razones meteorológicas este tipo de fenómenos pueden deparar sorpresas", ha añadido.

La empresa de reforestación que provocó el incendio ha reconocido que aunque se tomaron medidas preventivas para seguir con la actividad en condiciones de sequia y calor, "no se tenía que estar trabajando a esa hora". De hecho, la chispa saltó poco después de las 16:00 horas, mientras una retroexcavadora estaba haciendo los hoyos para la plantación de árboles.

No es la primera vez que la misma compañía provoca un incendio en la zona. El pasado 20 de junio causó otro fuego que quemó unas 20 hectáreas. Al respecto, el alcalde de Bubierca, Antonio Borque, ha solicitado al Ejecutivo de Lambán que se depuren responsabilidades. "No está bien que pase una vez y que sigan trabajando. El Gobierno de Aragón, en vez de recomendar que cese la actividad tenía que haberlo prohibido, porque tiempo hay para repoblar estos cerros, donde sale fuego en cuanto echan el hierro a la piedra", ha lamentado.

Cronología del incendio

El fuego se originó este pasado lunes en el municipio de Ateca, donde ardieron unas 500 hectáreas de pinar y monte bajo. Pocas horas después se extendió hacia el norte y el oeste y las autoridades decidieron desalojar Moros, Villalengua, Alhama, Bubierca, Castejón y Contamina.

Tras ello, las primeras estimaciones del Gobierno confirman que el fuego ha devorado un total de 14.000 hectáreas. Ahora, la mirada está puesta en cinco municipios cercanos a la zona del fuego: Villarroya de la Sierra, Torrijo de la Cañada, Contamina, Cetina y Embid de Ariza.