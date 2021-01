El impactante relato de una enfermera que asusta en redes: "Lo 'mejor' aún está por llegar... Confinamiento o muerte"

La pandemia de coronavirus sigue dejando datos preocupantes por toda España y las UCI de algunos hospitales ya amenazan con un posible colapso como ocurriera en el mes de marzo.

Así lo afirma el impactante relato de una enfermera del Hospital Marina Baixa de Alicante, que valora la difícil situación de las UCI provocada por la pandemia de coronavirus e informa de ello a través de las redes sociales.

La publicación de esta enfermera, Cris Luna, ha recorrido las redes sociales a gran velocidad haciéndose viral y generando numerosas reacciones por lo impactante de sus palabras.

"No tenéis ni idea de lo que se vive dentro del sistema sanitario"

Es una de las afirmaciones de la enfermera, que alerta sobre la difícil situación de los hospitales ante el aumento de contagios durante la tercera ola de coronavirus. Esta es la publicación integra de la sanitaria:

"Confinamiento o muerte".

"Anoche hice un turno en lo que era la planta de cirugía del Hospital Marina Baixa pero que ya es 100% planta covid. Murieron 2 personas solo en mi planta por no haber más sitio en UCI y poder intubarlos. Fueron 12 horas de infierno en el que no pudimos sentarnos ni 5 minutos aún habiendo subido 2 enfermeras de urgencias a intentar echarnos una mano.

17 habitaciones, 15 dobles y 2 individuales en las que los timbres no paraban de sonar, a veces hasta 3 a la vez, con la misma necesidad y angustia en los rostros que encontrábamos dentro: 'Me ahogo', 'me duele tanto el pecho que no puedo respirar'".

"Uno de ellos, con alto flujo (paso previo a la intubación) además tuvo la mala suerte de sufrir un infarto masivo, y la suerte de poder ser trasladado a un hospital privado por primera vez en esta tercera ola, marcada por la falta de apoyo del sector privado".

"Estamos peor que en la primera ola, porque la pandemia ya no se limita a las grandes urbes, porque la gente no espera obligada y pacientemente en sus casas a que pase la tormenta, y porque las sanitarias estamos devastadas ya física, emocional, mental y socialmente. 2 compañeros distintos de 2 centros distintos han sufrido una crisis de ansiedad durante el turno ante mis ojos. La mitad de la plantilla del hospital aislada o por ser positivos o por haber estado en contacto estrecho con un positivo".

"Los de a pie no tenéis ni idea de lo que se vive dentro del sistema sanitario, NI IDEA. Supera cualquier película de ficción. Y lo 'mejor' aún está por llegar... Confinamiento o muerte".