El "Ikea vasco" sorteará 24.000 euros al estilo Willy Wonka

"Patxi y la fábrica de madera", este es el curioso nombre de la campaña que ha iniciado el 25 de enero de este año la empresa del País Vasco de muebles de madera Lufe. Una iniciativa creada para fidelizar clientes a través del regalo de 300 euros para gastar en su tienda si encuentras una lama dorada en uno de sus productos. Además, si consigues encontrar una de las tablas doradas, optarás a entrar en un sorteo que la empresa vasca llevará a cabo a finales de 2020, en el que regalarán 24.000 euros.

La idea está basada en la famosa novela de del británico Roald Dahl “Charlie en la fábrica de chocolate” en la que el chocolatero Willy Wonka decide introducir al azar cinco billetes dorados entre las tabletas que produce con el fin de encontrar un heredero. La obra de Dahl, que cuenta con varias adaptaciones cinematográficas, los afortunados son agraciados con una "glamourosa" visita a la "peculiar" fábrica de Willy Wonkay un suministro vitalicio de chocolate.

La empresa vasca deja claro que su campaña publicitaria quiere transmitir la magia de la novela británica: "Seguro que has oído hablar de 'Charlie y la fábrica de chocolate', la conocida historia de ilusión y fantasía donde una chocolatina de envoltorio dorado cumplía los sueños de un chico humilde, sencillo y sensible. Pues bien para muebles Lufe, en vez de Charlie, tú eres nuestro Patxi particular".

No es la primera vez que Lufe se convierte en viral en las redes sociales. Hace un año empezó a destacar por su forma de producir y comercializar sus productos, lo que le permitió sumar más trabajadores a su plantilla tanto en el departamento de fabricación como en los de recepción de pedidos y atención al cliente, cuando tan sólo tres años atrás rozaba la quiebra. Ahora, el gran incremento de su volumen de ventas obligará a la empresa a trasladarse en este primer trimestre de 2019 a una fábrica de mayor superficie, además de empezar a vender sus productos de bajo precio también en Francia.