Identificado por primera vez uno de los sospechosos por la ola de pinchazos en España

Los Mossos d'Esquadra investigan un pinchazo en una discoteca de La Ràpita (Tarragona) la madrugada de este sábado, cuyo presunto autor fue identificado por la víctima, según han explicado fuentes de la policía catalana este lunes. Los Mossos han detallado que la víctima, de 24 años, no sufrió ningún síntoma físico y la analítica tampoco detectó ninguna sustancia.

La joven fue atendida en un centro hospitalario y denunció los hechos ante los Mossos d'Esquadra. Han concretado que el pinchazo no está relacionado con ninguna agresión sexual ni robo. La chica no perdió el conocimiento ni notó ningún malestar y las analíticas no detectaron ninguna sustancia ni droga.

Una oleada de pinchazos

La 'epidemia' de los pinchazos en discotecas y pubs ha puesto en alerta a la juventud de todo el país y también al Gobierno. La ministra de Justicia, Pilar Llop, manifestó que estos pinchazos son un delito de lesiones con agravante de género y asegura que trabajan en conocer qué intención hay detrás de ese tipo de acciones. Ya se han registrado 60 denuncias.

La semana pasada, tres jóvenes fueron atendidas en el Hospital de La Plana de Castellón después de haber sentido un pinchazo en el festival de música Arenal Sound, en Burriana, según confirman fuentes de la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana. Se trata de unos casos que se suman a las denuncias de otras seis mujeres que la Policía Nacional y la Guardia Civil investigan por haber sentido un pinchazo en espacios de ocio en Xàtiva y en La Vall d'Uixó.

¿Qué hacer si sientes un pinchazo?

Los primeros minutos tras sentir un pinchazo son claves para evitar una agresión. Lo primero que se debe tener en cuenta es que no hay que actuar por cuenta propia. Debemos avisar de lo sucedido. Informar a amigos o amigas, responsables del local o camareros que se ha sentido un pinchazo. Dar la voz de alarma. Las personas con las que se encuentre la víctima en ese momento, deben protegerla y llevarla a un lugar seguro. Es muy importante nunca dejarla sola. Otro de los primeros pasos clave a seguir es avisar a los porteros de la discoteca. Suelen estar preparados para este tipo de situaciones y deben buscar a la persona o personas que hayan podido inyectarnos la sustancia con el fin de que no haya más víctimas. El siguiente paso es llamar a la ambulancia y la Policía para que se ocupen de la situación y quede constancia de lo ocurrido.