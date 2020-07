Hoy se cumplen 14 años del accidente del Metro de Valencia, el más fatídico en la historia de España

Este viernes se cumplen 14 años del peor accidente de metro en la historia de España, el del Metro de Valencia. Aquel fatídico día murieron 43 personas y 47 resultaron heridas tras descarrilar un convoy del metro en Valencia.

A las 13:02 horas del 3 de julio de 2006, un convoy de Metrovalencia descarriló antes de entrar en la estación de Jesús, justo en la curva anterior. La causa de este accidente fue fundamentalmente el exceso de velocidad, según la investigación judicial, aunque también hubo otras como el mal estado del vagón y de la vía o las medidas de seguridad para controlar la velocidad, según la asociación.

Tras una larga investigación, la jueza determinó que el accidente se produjo por exceso de velocidad y no condenó por la vía penal a ningún acusado. El pasado mes de enero se celebró el juicio en el que los acusados aceptaron los hechos que se les imputaban, por lo que fueron condenados a entre un año y diez meses de cárcel.

El exjefe de la Línea 1, Sebastián Argente; el exresponsable de Auditoría para la Seguridad y Circulación, Juan José Gimeno; el ex director adjunto de Explotación, Vicente Contreras; y el ex director técnico, Francisco García, no ingresaron en prisión porque la ejecución de la pena había quedado suspendida.