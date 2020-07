El Hospital Arnau de Vilanova de Lleida tiene previsto abrir una tercera planta para atender a pacientes de coronavirus

El Hospital Arnau de Vilanova de Lleida tiene previsto abrir entre este viernes y el sábado una tercera planta para atender a pacientes enfermos de coronavirus, tras llenar las dos primeras. En las últimas horas se ha registrado un gran aumento de los casos en relación con el rebrote, lo que ha provocado que el centro ya cuente con este plan.

El responsable del coronavirus del hospital, José Luis Morales, ha informado en una entrevista a TV3 que "los casos van aumentando progresivamente y la capacidad de COVID está agotada, por lo que hoy o mañana abriremos la tercera planta", aunque asegura que no cuentan con el personal suficiente para atenderla.

"Calculábamos tener que abrirla el lunes o el martes, pero lo adelantaremos porque, aunque hoy daremos algunas altas, no nos puede coger desprevenidos el aumento de casos", ha apuntado.

El hospital Arnau de Vilanova de Lleida ha ampliado también su área de pacientes críticos y ha comenzado a derivar a pacientes que no tienen coronavirus a otros hospitales catalanes. "Intentaremos no trasladar a pacientes con COVID para no poner en problemas epidemiológicos a otras ciudades", ha indicado Morales.

"La sensación que tenemos es que el aumento de casos es muy difícil de controlar porque hasta ahora teníamos unos perfiles de trabajadores de industrias cárnicas, de residencias y del sector hortofrutícola, que es el que nos ha metido en este jaque mate, pero ahora vemos transmisión comunitaria", ha apuntado.

Por último, el médico ha detallado que casi un 60% de los casos de coronavius que están atendiendo en el Arnau de Vilanova son de transmisión comunitaria "de gente de la calle, que va a bares y de diferentes sectores, no únicamente de un perfil como hasta ahora, mientras que el 28% son del sector hortofrutícola, también de familiares de personas que trabajan en este sector".