Un hombre trata de ahogar a una mujer en una fuente en Valencia al vincularla con el robo de su teléfono móvil

Estupefacción en Valencia tras un suceso que ha dejado de piedra a los allí presentes. Ha sido en un parque público del distrito de Trànsits donde un hombre ha tratado de ahogar a una mujer que era conocida suya, porque pensaba que estaba implicada en el robo de su teléfono móvil, que se había producido unos instantes antes. La rápida intervención de un ciudadano evitó que la mujer muriera, aunque ambos tuvieron que ser trasladados al hospital.

El agresor y la víctima, que ya se conocían, estaban en el interior de una fuente "a fin de refrescarse", cuando un individuo se les acercó y les propuso tomar una fotografía de ambos juntos, por lo que el agresor le dio su móvil. No obstante, y de manera inesperada, el individuo, a pesar de que había mostrado buenas intenciones, se dio a la fuga con el móvil, dejando anonadado al propietario del teléfono, y que no podía comprender cómo se lo había robado sin darse casi cuenta.

Entonces, el hombre dio por hecho que su conocida estaba implicada en el robo, por lo que procedió a tratar de ahogarla. Rápidamente, la agarró por el cuello y la sumergió en el agua, intentando ahogarla, y con la mente solo centrada en tomarse la justicia por su mano, a pesar de no tener ninguna prueba de que estuviera involucrada en el robo. La rápida intervención de una persona que estaba en el parque evitó un final dramático.

Ambos acaban en el hospital

Afortunadamente, y antes de que la mujer se quedara sin oxígeno, una persona se acercó al hombre y le golpeó, haciendo que sangrara a través de la ceja y el pómulo. Pocos minutos después, las autoridades han llegado al lugar de los hechos y han llevado al hospital tanto a la mujer que ha sufrido la salvaje agresión, como a su conocido que ha intentado asfixiarla, también herido después de los golpes que había recibido por parte de una persona.

Tanto el autor del robo del teléfono móvil como la persona que hirió al agresor para salvar a la mujer no estaban ya en el parque cuando llegaron las autoridades. Se sigue investigando hacia dónde pudo darse a la fuga el autor del robo, que aún no ha sido encontrado, y que también podría ser imputado por un delito de robo, pero no por omisión de socorro, dado que se dio a la fuga antes de que el propietario del teléfono tratase de ahogar a su conocida.