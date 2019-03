La hermana Juliana da negativo en su segunda prueba del test del ébola

La hermana Juliana Bonoha ha superado otra prueba del test del ébola, con la que se confirma que no padece esta enfermedad, que se ha cobrado la vida del padre Miguel Pajares, con quien fue repatriada desde Liberia.

La Unidad de Medicina Tropical del Servicio de Medicina Interna del Hospital La Paz-Carlos III ha informado, en una nota de prensa, de que la religiosa, de origen guineano y con pasaporte español, se encuentra con "buen estado general y estable hemodinámicamente". "La paciente no presenta sintomatología de la enfermedad por virus del ébola y el segundo test realizado ha sido negativo. Estará bajo observación hasta que transcurra el periodo de incubación de 21 días, siguiendo el protocolo de aislamiento establecido", indica el centro sanitario.

La hermana dio negativo en la primera prueba que se realizó en Liberia. Cuando llegó a Madrid el pasado día siete, superó un segundo test, aunque se le diagnosticaron fiebres tifoideas, y ésta es la tercera ocasión en la que se constata que está libre de la patología.

Tras el fallecimiento el martes de Pajares, infectado con este virus, se ha procedido a la limpieza y biodescontaminación de la estancia que ocupaba, de los conductos de ventilación y de los equipos médicos instalados en el área, en aplicación de la normativa vigente establecida por la Organización Mundial de la Salud.

El sistema para la biodescontaminación recibe el nombre de VHP (tecnología con vapor de peróxido de hidrógeno), que genera vapor seco de alta potencia capaz de provocar una muerte biológica en un corto espacio de tiempo. "Una vez finalizada la fase de descontaminación, está garantizada al 100 % la seguridad de todo el entorno", señala el centro sanitario.

El personal que ha atendido al paciente infectado por el virus del ébola pasará 21 días en periodo de observación, aunque el riesgo de contagio es prácticamente nulo, ya que se han tomado todas las medidas preventivas establecidas. No obstante, estas medidas de control son tomar la temperatura corporal dos veces al día y alertar en caso de superar los 38 grados.

"Durante el tiempo que el equipo de profesionales sanitarios y no sanitarios ha atendido a este paciente se han cumplido todas las medidas de seguridad y protocolos establecidos tanto por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad como por la Comunidad de Madrid, sin que se haya registrado ningún incidente", agrega la nota de prensa.

La respuesta de los profesionales del Hospital La Paz-Carlos III ante esta situación extraordinaria ha sido, según el centro, "excepcional" y ha demostrado "la alta profesionalidad y preparación con la que cuentan los trabajadores de la red sanitaria de la Comunidad de Madrid, lo que ha sido determinante para garantizar la seguridad de la población en general".

El Hospital recuerda que la enfermedad de ébola, que está presente por primera vez en España y en Europa como "caso importado", está producida por un filovirus.

Los expertos precisan que causa una fiebre hemorrágica que suele acabar en un "shock séptico" y, en un porcentaje muy alto de casos, con el fallecimiento del paciente.

La principal vía de transmisión es el contacto con las secreciones de pacientes infectados como sangre, orina, heces, lágrimas, etc. y el periodo de incubación es de entre 2 y 21 días tras el contacto. Durante ese periodo, si no se presentan síntomas, el virus no se transmite.