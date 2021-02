¿Hasta cuándo tendremos que seguir llevando la mascarilla para protegernos del coronavirus?

En España el ritmo de vacunación se ha incrementado en las últimas semanas, hemos visto incluso a algunos pacientes recibir la dosis contra el coronavirus en su propio coche.

En estos momentos casi un millón de personas ya ha recibido la doble dosis, por lo que en los próximos meses estará totalmente protegida del coronavirus.

Por ejemplo, en Andalucía ya se ha comenzado a vacunar los mayores que viven en sus casas, tras vacunarse se quedan 15 minutos esperando por si surgen efectos secundarios.

En Haro, la Rioja, también se está administrando la dosis a algunos dependientes, que la reciben sin bajarse del coche. En cada autonomía el proceso de vacunación sigue un ritmo diferente. El País Vasco quiere comenzar el próximo lunes a vacunar policías, cajeros de supermercado o conductores de autobuses. Mientras que en Cataluña ya se está vacunando a mossos y funcionarios de prisiones.

Dudas que persisten sobre el coronavirus

A pesar de que en unos días cumpliremos un año conviviendo con el coronavirus aún seguimos teniendo dudas sobre esta enfermedad, esta es la opinión de los expertos.

En unos meses se espera que gran parte de la población esté vacunada, pero ¿cuándo podremos quitarnos la mascarilla? El virólogo Estanislao Nistal lo explica: "Con el ritmo que estamos llevando en verano sería un poco prematuro.

Otra de las principales dudas es si una persona que se ha vacunado puede llegar a transmitir el virus a alguien: "Todavía no hay datos suficientes", asegura Jaime Jesús Pérez, de la Asociación Española de Vacunología.

En Israel se observa que los vacunados contagian menos: "Si estos estudios se confirman las posibilidades de transmisión seguramente sean más bajas", advierte Jesús Pérez.

¿Por qué hay gente que convive con un contagiado y no contrae la enfermedad? Pues bien, ocurre por la inmunidad de la persona: "Algunos tienen el límite mucho más alto", garantiza el doctor Nistal. La otra posibilidad es que el contagiado con el que convive directamente no contagia: "Una persona se puede infectar y no transmitir el virus y otra puede contagiar incluso a 50 personas en una sala", concluye el virólogo.

El virus puede comportarse de una manera radicalmente distinta en cada persona.