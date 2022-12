Hallan sin vida y semidesnuda a una pareja en una casa de campo de la localidad valenciana de Llíria

Un inesperado y, por el momento, inexplicable suceso ha tenido lugar en la localidad valenciana de Llíria, donde los cuerpos de un matrimonio, de 55 y 56 años, han sido hallados sin vida y semidesnudos en el interior de una casa de campo de dicho municipio. Sus hijos fueron quienes encontraron los cuerpos.

Tras que ocurrieron los hechos el pasado lunes, la Guardia Civil se encuentra investigando y tratando de esclarecer las causas del fatídico suceso. Los cuerpos sin vida fueron descubiertos por sus propios hijos cuando estos se acercaron a la casa de campo familiar después de que sus padres no contestaran a las llamadas telefónicas durante varios días.

Al parecer, los hijos observaron que la casa se encontraba cerrada con llave por dentro. Según ha avanzado el diario Las Provincias, después de que tras varias llamadas y gritos nadie contestara en su interior, los hijos utilizaron la cámara de un teléfono móvil para ver qué estaba ocurriendo dentro del inmueble. Con ello, lograron ver a sus padres tendidos en el suelo y con restos de sangre.

Con el aviso al 112, también acudieron diferentes patrullas de Policía Local, Benemérita y Bomberos. Los servicios de Emergencias solo pudieron corroborar la muerte de la pareja que, según las mismas fuentes, se encontraban desnudos de cintura para abajo.

¿Cuál es la principal hipótesis?

Por el momento, la principal hipótesis de los investigadores del Instituto Armado apunta a que la pareja podría haber fallecido a causa de una intoxicación de monóxido de carbono, aunque los indicios todavía contemplan otras posibilidades. La Policía Judicial de la Guardia Civil es quien se ha hecho cargo de la investigación. Los cuerpos sin vida han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal de Valencia, donde se les realizará la pertinente autopsia.

