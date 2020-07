Hacen la conga sin mascarillas ni distanciamiento frente al coronavirus en un bar del sur de Tenerife

Una docena de personas se saltan las recomendaciones sanitarias de prevención y distanciamiento social en una terraza del municipio de Arona, en Tenerife. El grupo, que había estado tomando algo en el local, se levantó y comenzó a bailar una conga.

no tendría nada de raro de no coincidir con este momento de alerta por pandemia de coronavirus. Las normas inpuestas y las recomendaciones se quedaron a un lado y los participantes de esta conga no respetaron la distancia ni se pusieron mascarilla.

Se les puede ver en el vídeo bailando uno detrás de otro y agarrándose por la cintura. Ninguno lleva puesta la mascarilla para prevenir el contagio del coronavirs.

Actitudes irresponsables y sancionables

Por escenas como ésta, el Gobierno de Canarias ha anunciado que perseguirá y sancionará duramente las fiestas privadas o el ocio no reglado para evitar los contagios por coronavirus. Aseguran que son un auténtico foco de transmisión del virus y ponen en riesgo la salud de todos.

Ayer mismo se denunciaba una fiesta multitudinaria a bordo de un barco en Mogán, al sur de Gran Canaria. Alrededor de 70 personas disfrutaban de una fiesta a boro de una embarcación sin mascarillas de seguridad frente al coronavirus y todas en un espacio muy limitado que no permitía el distanciamiento social.

La Consejería de Sanidad ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que no acudan a ese tipo de encuentros y denuncien aquellos que puedan resultar sospechosos.

Actualmente, dejando a un lado los rebrotes de coronavirus relacionados con migración que están aislados en Lanzarote y Fuerteventura, en Canarias hay seis rebrotes activos que están siendo monitorizados por la red de rastreo de las islas. La mitad se debieron a reuniones familiares o grupos de amigos.