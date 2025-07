Okupan y destrozan su coche durante sus vacaciones

Es lo que ha sucedido con una joven de Tenerife, que ha denunciado a través de redes sociales la okupación de su coche mientras estaba de vacaciones. La afectada, que ha narrado lo sucedido por medio de su cuenta de TikTok@ninivaleongil, relata en el vídeo que, al regresar de sus vacaciones, encontró que su vehículo había sido forzado, el interior estaba lleno de basura y que tanto el estado del mismo como los daños que había sufrido indicaban que había sido utilizado como refugio durante varios días.

Sin poder contener las lágrimas, explica que cuando volvió de ver a su familia, “me encuentro mi coche con basura, roto, con comida… Me lo intentaron arrancar, tengo cigarros, bolsas de marihuana…”. Además, a eso se le añaden los destrozos ocasionados en el vehículo, ya que “me han roto el capó y no puedo abrirlo”.

Visiblemente molesta y frustrada, la joven hace referencia a que “no es un coche abandonado ni nada”, sino que “está aparcado enfrente de las casas y, seguramente, alguien habrá visto algo y nadie ha sido capaz de decir nada”. Con todo ello, la propietaria del vehículo no oculta su impotencia, dado que “están invadiendo mi privacidad y creo que es un de las cosas que más rabia me da”, ya que “es como si se metieran en tu casa. Me parece de muy mala persona que alguien sea capaz de hacer esto”.

Cifra récord de robos desde la pandemia

En los comentarios a la publicación realizada, los usuarios sugieren a la joven que se ponga en contacto con su seguro para comprobar si la cobertura le obliga a hacerse cargo de los desperfectos, así como presentar denuncia por lo sucedido; si bien en el vídeo la propietaria del coche señala que “en este país se puede hacer cualquier cosa que no te va a pasar nada. La justicia no tiene nada que ver”.

El pasado año 2024 se alcanzó, por primera vez desde la pandemia, la cifra de 33.000 robos de vehículos en toda España; una cifra que incluye tanto las sustracciones de los vehículos como las producidas en el interior de los mismos y que sitúa a España entre los países en los que se produce un mayor número de robos.

Barcelona, Madrid y las Islas Baleares son las provincias que acumulan más robos. Éstos no son regulares a lo largo de todo el año, si no que hay épocas en las que se producen repuntes. En 2024, el periodo en el que más sustracciones se llevaron a cabo fue el tercer trimestre, con un total de 8.568, coincidiendo con los meses de verano, en los que se producen viajes y cambian las rutinas, como en el caso de la joven afectada por este caso.

