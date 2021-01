Un grupo de chicos agrede y roba el móvil a un menor de 16 años en Barcelona para subirlo a las redes sociales

Los Mossos d'Esquadra están investigando una agresión en Barcelona a un adolescente de 16 años, que fue acorralado y golpeado por un grupo de chicos que le robaron el móvil.

Los agresores grabaron los hechos y subieron el vídeo a sus respectivas redes sociales. Fuentes policiales han asegurado que el grupo de chicos y chicas acorralaron al adolescente cerca de Can Batlló, en el barrio de Sants, y comenzaron a golpearlo, además le robaron una cadena y el teléfono móvil, para posteriormente subirlo a las redes sociales.

Los Mossos han abierto una investigación para identificar a los autores de la agresión y del robo. Tras la agresión, la víctima denunció lo sucedido el pasado lunes. El vídeo se ha viralizado en redes sociales esta mañana, se ve como el grupo de jóvenes acorrala al joven y le golpea mientras le quita la camiseta hasta que la víctima conigue huir llorando y gritando.

No obstante, la respuesta por parte de los colectivos no se ha hecho esperar, ya que han hecho un llamamiento a la movilización para el miércoles 6 de enero con el objetivo de denunciar los hechos. El Colectivo de personas psiquiatrizadas de Barcelona (Insania) ha convocado una concentración para protestar por la agresión a las 18.00 horas en la calle Can Batlló.

La víctima de la agresión ha colgado un vídeo en su Twitter en el que agradece los mensajes de ánimo: "Muchas gracias a todos por vuestro apoyo tras el robo".

La entidad ha asegurado en Twitter que la víctima es un joven autista. Sin embargo, la Policía todavía no lo ha confirmado.