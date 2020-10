En coma un niño de 12 años con autismo tras beber alcohol con lejía que le dieron un grupo de jóvenes

Un niño con autismo de 12 años llamado Ronnie Phillips ha estado ingresado en cuidados intensivos tras ingerir una bebida que pudo ser mezclada con lejía. El menor ha estado en coma varios días en el hospital St.George, en el sur de Londres, pero ya se encuentra estable y esperan darle el alta en los próximos días.

Ronnie se escapó de su casa junto a su hermano de 11 años, Jimmy, de su casa que se encuentra en Crawley en West Sussex mientras su madre dormía. La madre de ambos menores, Danielle Porter, indicaba que sus hijos parece que quedaron con "algunos chicos mayores le dieron a Ronnie una lata de ginebra" y asegurando que la bebida contenía lejía. Algo que las autoridades aún no han confirmado, según Sussex Live.

Tras beber, Ronnie cayó desmayado en la calle mientras los jóvenes huyeron del lugar de los hechos. Fue una mujer la que encontró a los dos niños y pidió ayuda a los servicios de emergencias. Los jóvenes que huyeron fueron localizados por las autoridades al día siguiente del suceso.

El menor fue traslado de urgencia al Hospital St. George, en Tooting, al sur de Londres, donde fue inducido al coma en la UCI.

La abuela de Ronnie ha lanzado una campaña a través de 'Go Fund Me' con el texto "este es mi nieto de 12 años que es autista. El viernes por la noche, algunos chicos mayores lo engañaron para que bebiera lejía y el resultado fue que tuvo que entrar en coma inducido. ¡Ahora está despierto pero no puede entender por qué no le agrada a nadie y le haría esto cuando pensaba que eran sus amigos! Quiero demostrarle que a la gente le importa y que no todos son desagradables". Ya han sido recaudados 1.660 libras.