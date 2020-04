El Gobierno anima a consumir más cordero, quesos y pescado fresco durante el confinamiento por coronavirus

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha pedido a todas las familias españolas incrementar el consumo de cordero, quesos y pescado fresco, durante el confinamiento por el coronavirus, ya que son productos muy "nutritivos y sabrosos" y sus productores han visto mermadas sus ventas tras el cierre de la restauración.

"Se trata de pequeños productores que merecen no solo el reconocimiento, sino del apoyo de la sociedad", ha dicho Planas.

Según ha explicado el ministro de Agricultura, la clausura de los negocios de hostelería se ha llevado por delante un tercio de las ventas de estos productores, poniendo en riesgo su futuro.

Antena 3 Noticias ha podido hablar con tres pescaderas que están sufriendo la crisis del sector. Una de ellas cuenta que la mayoría de sus clientes eran hoteles y restaurantes, por lo que con su cierre la facturación ha caído hasta un 80%. Pero valora que el gobierno haga ese llamamiento a comprar pescado fresco porque son un sector muy tocado desde hace tiempo.

Otra de ellas explica que no tiene tantos productos, pero reacciona de manera positiva a esa llamada a consumir pescado fresco. “Es muy bueno para la salud y ahora que todos estamos en casa parados hay q cuidar la dieta. Pero claro la gente no sale de casa y no compran”, anima.

La última, perteneciente a una familia que lleva un siglo dedicándose a la pescadería, desvela algo curiosos y es que para subsistir se dedica a preparar comandas a domicilio: “Esto es peor que la guerra, cuando trabajaba su madre”.