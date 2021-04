La genial carta de motivación de un director de instituto a los padres que ya es viral en Twitter: "¡Es solo un examen!"

La carta de un director de instituto a los padres de los alumnos de cara al periodo de exámenes se ha vuelto viral en redes sociales por las motivacionales palabras del docente del centro de educación Secundaria Obligatoria.

La carta de Amalio Gutiérrez Álvarez, así se llama el director del centro, tiene como objetivo motivar a padres y alumnos de cara a la época de exámenes, pero restando importancia a la nota: "Si su hijo o hija saca buenas notas, ¡genial! Pero si no lo hace... por favor, no le quite ni la dignidad ni la confianza en sí mismo".

"Dígale que las notas que obtenga no son tan importantes, que lo ama y que no lo juzgará. Lo importante en la vida no es que una persona sea perfecta en todos los aspectos, sino que realmente se apasione en aquello que verdaderamente le llame", dice parte de la emotiva cara del director.

"Entre los estudiantes que se presentarán a los exámenes hay un artista que no necesita entender matemáticas, hay un emprendedor al que no le importa la historia o la literatura, hay un músico cuyas notas de física no le importan, hay un atleta cuya aptitud física es más importante que la química...", dice el texto del docente, que no ha tardado en hacerse viral en Twitter.

Aunque la gran mayoría de usuarios de la red social han aplaudido el comunicado, también hay una minoría que critica las palabras del director de instituto.