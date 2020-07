La Generalitat confina la comarca del Segrià, en Lleida, ante el aumento de contagios de coronavirus

La Generalitat ha decidido confinar desde este sábado en sus viviendas a los habitantes de la comarca del Segrià, de la que Lleida es la capital, ante el aumento de casos de coronavirus registrado en las últimas horas en la provincia, que suma nueve brotes activos.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciado el confinamiento de la comarca del Segrià debido a un "crecimiento demasiado importante de casos de contagio", por lo que desde este mediodía estarán restringidas las entradas y salidas en el territorio afectado.

Ha dicho que es una decisión difícil pero ha enviado un mensaje de serenidad y apoyo a los vecinos, así como su compromiso con su tierra y la economía: "Os pedimos que veléis por los más vulnerables".

No se permite la entrada ni salida

Miquel Buch, conseller de Interior ha afirmado que hasta las 16 horas del día de este sábado se permitirá la salida de todas las personas que no tengan su domicilio en la comarca del Segrià y se permitirá la entrada aquellos que tengan su domicilio dentro.

A partir de las 16:00 horas del día 4 de julio de 2020, quedará prohibida toda salida o entrada de la comarca del Segrià, salvo de personas trabajadoras en sus desplazamientos por motivos laborales en sus centros de trabajo, incluyendo el transporte, la prestación de servicios, el comercio y las actividades empresariales y otras económicas.

Fuera de los casos anteriores, las restricciones de entrada y salida de la comarca del Segrià no afectarán a la circulación por autovías y autopistas cuando se trate de movilidad con origen y destino fuera de la comarca del Segrià siempre y cuando no comporte la movilidad fuera de estas vías.