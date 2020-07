Un hombre de Lugo, en huelga de hambre para quejarse de que lleva más de un año sin dormir por los ruidos de sus vecinos

Un hombre de Lugo ha iniciado una huelga de hambre para protestar por los ruidos de sus vecinos. Esta es la historia de Juan Carlos Rivas, él y su mujer llevan más de un año casi sin dormir porque los horarios de los vecinos de arriba son muy diferentes a los suyos.

Juan Carlos empezó con la huelga de hambre este jueves y ha pasado su primera noche en la calle, frente al Ayuntamiento de Lugo, con una pancarta. "Gritos, tiran sillas y de todo a las dos y a las tres de la mañana. Yo me despierto muchas veces con palpitaciones y siento la cabeza que no he descansado por el ruido que hacen", asegura a Antena 3 Noticias.

"En huelga de hambre hasta que la autoridad que le corresponda saque a los incívicos gitanos del piso de arriba. La policía no les pueden hacer nada de nada. La justa tarda un año o más en solucionar. Los políticos no quiere hacer nada", ha escrito en su pancarta.

El hombre cuenta que cada vez que llaman a la Policía para quejarse de los vecinos, es peor porque hay más represalias. "Hacen más ruido, te joroban más", ha reconocido.

Por su parte el Ayuntamiento ha informado de que no les consta ninguna denuncia contra los inquilinos, sin embargo Juan Carlos ha asegurado que ha llamado "siete veces a la Policía Local y tres a la Policía Nacional". "Cuando iba a poner la denuncia fue cuando apareció lo del Covid, porque el propietario del piso me dijo que esperara y que me relajara un poco", ha contado.