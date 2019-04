Un gaditano de 86 años sigue trabajando después de 70 cotizando en la Seguridad Social

Con 17 años cobró su primer sueldo. Once pesetas en la década de los 40. 70 años después, es la persona que más tiempo ha cotizado en la Seguridad Social y solo ha fatado al trabajo en una ocasión.

"La única vez que falte fue cuando me operé de cataratas el jueves y el lunes estaba trabajando", dice Francisco Parra, este currante.

70 años dan para muchas anécdotas. Francisco es la historia viva de su empresa. Es el trabajador más querido entre sus compañeros, quienes le apodan cariñosamente 'el becario'.

"Soria es de la empresa antigua, es de cuando las letras. Él lo sabe todo y él cada vez que hay algo le preguntamos a Parra que no se equivoca", explica Inés Santiago, una de sus compañeras.

Con sus 86 años, Francisco no se plantea dejar su trabajo. Confiesa que no podría vivir sin trabajar. "No me atrevería nunca, mientras la empresa me lo permita, a irme de aquí porque forma parte de mi vida" "El venir aquí todos los días es lo que me mantiene en pie" , confiesa Parra.

Es en Cádiz, la provincia con más paro del país, donde trabaja el mayor currante de España.