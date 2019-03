Las fuertes lluvias en Madrid provocan inundaciones por toda la ciudad

Las fuertes lluvias caídas la tarde de este viernes sobre la ciudad de Madrid han provocado cancelaciones de vuelos, desvíos a otros aeródromos, grandes retenciones de tráfico en numerosos puntos de la red viaria, retrasos en trenes y cortes en carreteras de la región.

Dieciséis vuelos que debían aterrizar en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas han sido cancelados y veinticuatro desviados a los aeródromos de Alicante, Valencia y Barcelona a causa de la tormenta, según ha señalado un portavoz de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).

AENA recomienda a los viajeros, a través de su cuenta de Twitter, que consulten sus vuelos si van a viajar en las próximas horas.

La zona de Barajas se ha visto muy afectada por la tormenta, provocando importantes goteras en la T-4 por filtraciones de agua, y también en la entrada a la T-2 desde la estación de Metro de Madrid.

En toda la región, el servicio de Emergencias Comunidad de Madrid 112 ha recibido en esas dos horas un total de 515 avisos a causa de las fuertes lluvias, pero ninguno de los incidentes ha sido grave, según ha informado un portavoz.

De todos ellos, en 267 ha sido necesaria la intervención de los bomberos de la Comunidad de Madrid, aunque no ha habido ningún herido.

Los bomberos han realizado en la capital un total de 180 intervenciones desde las 15:00 horas hasta las 19:00, la mayoría por acumulaciones de agua tanto en la vía pública como en locales, filtraciones, caídas de ramas, de árboles en mal estado y de cascotes de las fachadas.

Según han informado fuentes aeroportuarias, están trabajando en estos momentos para intentar achicar el agua que está provocando grandes charcos en el aeropuerto.

Además, como ha informado Aena, a las 17.15 horas se han llevado a cabo 24 desvíos de vuelos a Barcelona, Valencia y Alicante principalmente, por el fuerte temporal. Por ello, recomiendan a las personas que vayan a viajar que consulten el estado de sus vuelos.

A las tres de la tarde, cuando ha comenzado intensamente la tormenta, se ha cortado la A-4, en el término municipal de Seseña, provocando grandes retenciones.

También se encuentran inundados los accesos desde la M-50 a la A-2, y viceversa, igual que en muchos puntos de la región donde se han creado balsas de agua.

Por la fuerte tromba caída, varios locales de un centro comercial de la avenida de Pio XII, entre ellos un hipermercado, han desalojado a los clientes durante algo más de una hora.

Acumulaciones de agua en las aceras, caídas de ramas, encharcamientos en la vía pública, goteras, problemas en el alcantarillado, cornisas o macetas caídas en la vía pública, han sido los hechos más significativos ocasionado por la tormenta en la ciudad, según ha indicado un portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid.

Metro de Madrid también se ha visto afectado por las fuertes lluvias que han caído esta tarde en la capital, que ha provocado que se suspendiera el servicio en la línea 7 entre Pueblo Nuevo y Cartagena, aunque el servicio ya se encuentra restablecido.

Varios vestíbulos de Metro han presentado acumulaciones de agua, en algunos de ellos han tenido que intervenir los bomberos, como en la estación de Bambú, en la línea 1.

En Cercanías, se ha suspendido durante toda la tarde la circulación de la línea regional que conecta Madrid con Ávila y Salamanca, entre las localidades de Santa María de la Alameda y Robledo de Chavela por acumulación de agua.

Hospital de La Paz

Las urgencias de la Paz quedaron gravemente afectada. El hospital ha publicado a través de twitter imágenes donde se aprecia cómo entró el agua en el interior de las habitaciones.

