La Fórmula 1 de los camiones: 30 conductores a todo gas por subir al pódium del Circuito del Jarama

Este fin de semana se celebra la trigésimo sexta edición del Gran Premio Camión de España en el Circuito del Jarama. Los camioneros son los grandes protagonistas y una vez más los reyes de la carretera en este campeonato en el que participan 30 profesionales del motor. Una de las reglas a seguir es no superar los 160 km por hora que es la velocidad máxima permitida, así se estipula para preservar la seguridad de los pilotos.

Llegar hasta aquí y ser candidato a diputarse el título de Campeón de España o Campeón de Europa no ha sido una tarea fácil. Muchas horas de entrenamiento, rodearse de un equipo técnico competente y de confianza y, por supuesto, tener un camión de primera son los requisitos imprescindibles.

Camiones de carreras modificados

Antonio Albacete es el Fernando Alonso del camión, ha sido tres veces campeón de Europa y este fin de semana no descarta volver a subir al pódium y llevarse una copa a casa: "Desgraciadamente no hay premios en metálico. Está muy bien llevarse la copa y tener el honor de estar en el pódium en un campeonato de Europa. Es importante contar con un camión que tenga muy buena potencia, que tenga buena puesta a punto, buen equilibrio y que luego yo me adapte a ese camión y lo sepa llevar bien. Los camiones de carreras tienen modificaciones con respecto a los camiones de serie, como que el motor y el cambio están en la parte central y muy abajo. Dobla la potencia de un camión de serie, de 600 caballos se pasa a 1200 caballos, también en peso que el camión de serie son 8 toneladas y el de carreras pesa 5600 kilos. Y por dentro está modificado con todas las medidas de seguridad obligatorias para este tipo de carreras".

Este referente de las carreras de camiones asegura que no hay pique como en la clásica Fórmula 1 de coches: "En estas carreras se respira un ambiente mucho más familiar y llegamos a tener una afluencia de público muy superior".

Ignacio Fernández, director del Circuito Jarama - Race da más detalles: "El recinto está abierto a familias, niños y jóvenes, el objetivo es llegar a mucho jóvenes y despertar en ellos la pasión por el mundo del motor". Y, como novedad, esta edición también contará con música en directo. Los Mojinos Escozios y Modestia Aparte deleitarán con sus canciones a niños, jóvenes y mayores que acudan al Circuito del Jarama.

El precio de las entradas oscila entre los 42 y los 56 euros por los dos días, sábado 30 de septiembre y domingo 1 de octubre. Unas carreras que son todo un espectáculo a lo grande y al que, además, le acompaña el buen tiempo.