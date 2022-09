La Fiscalía rechaza la denuncia del Gobierno y permite celebrar la festividad del Toro de la Vega

A apenas unos días de que tenga lugar la celebración de la popular festividad de 'El Toro de la Vega', el Gobierno había presentado una denuncia ante la Fiscalía para impedir que se celebrara una de las fiestas más clásicas del municipio vallisoletano de Tordesillas, y que ha traído una gran polémica en los últimos años. Finalmente, la Fiscalía ha rechazado la denuncia presentada por el Ejecutivo y permitirá que dicha celebración tenga lugar el próximo martes 13 de septiembre, cuando estaba previsto.

El resultado final de la demanda no ha sentado nada bien a Unidas Podemos ni a las asociaciones animalistas, que ya han presentado denuncias en otras ocasiones con la intención de que no se matara al toro. Cumplido ese objetivo, han intentado que tampoco se celebre esta festividad, lo cual ha rechazado rotundamente la Fiscalía, dependiente del Gobierno de España, al considerar que no existe ningún indicio de un posible delito de maltrato animal.

Podemos le declara la guerra a la tauromaquia

Desde Unidas Podemos, ya se transmitió en sus inicios que el bienestar animal iba a ser una de las prioridades de su programa. La formación morada siempre ha cargado contra la tauromaquia, que sus líderes han mencionado como "maltrato animal". El exvicepresidente segundo del Gobierno y exsecretario general de Podemos, Pablo Iglesias, llegó a proponer que se celebrara un referéndum para determinar si se abolía o no la tauromaquia en España.

Aunque la tauromaquia cuenta con el apoyo parcial del PSOE, en el seno del Gobierno existe una gran división sobre este asunto, muy especialmente dentro de las filas socialistas, dado que los más afines a la izquierda del espectro político consideran que debe abordarse esta cuestión. En el sector de la derecha, PP y Vox lo definen como una tradición de España y rechazan rotundamente que se impida la celebración de corridas de toros.