El final de la erupción del volcán de La Palma podría llegar antes de fin de año

El viento suena con fuerza donde se encuentra el volcán de La Palma. Sin embargo, el lado positivo es que hay indicios científicos de que la erupción podría acabar antes de fin de año. Esto es algo que ha explicado el presidente del Gobierno de Canarias. La actividad sigue concentra, de todas maneras, en el cono secundario. Las emisiones de dióxido de azufre se mantienen altas y la calidad del aire empeora.

Mientras, en el volcán de La Palma, se produce una lluvia de bombas lávicas, que son expulsadas desde el cono volcánico. Se trata de piedras de fuego que dejan rastro sobre la ladera. Ese rastro en la ladera se hace más evidente si se mira más de cerca. Forma pequeños cráteres que quedan dibujados en medio de la espesa capa de ceniza que cubre el suelo.

Preocupan las precipitaciones por el volcán de La Palma

Ya son más de 80 días desde que comenzó la erupción del volcán de La Palma. Ahora, preocupan las rachas de viento y también las precipitaciones, debido a que se anuncia lluvia. También, hay algunas teorías que aparecen ahora sobre cuándo se extinguirá la actividad del volcán de La Palma, que apuntan a fin de año.

La actividad del volcán de La Palma, ahora mismo, se concentra en el cono secundario. Las emisiones de dióxido de azufre se mantienen altas y la calidad del aire empeora sobre todo en Los Llanos de Aridane. El temporal también afecta en La Palma, que, aunque parece nieve, es ceniza. “Se puede intensificar el viento del noreste con rachas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora”.

Final de la erupción del volcán de La Palma

Se prevén fuertes rachas de viento y precipitaciones para hoy, 9 de diciembre, en la isla. Ya son casi 1.200 hectáreas las que ha arrasado la lava del volcán de La Palma. Casi un tercio del terreno afectado era cultivos. Aún así, los palmeros mantienen la esperanza. “Hay índices científicos de que la erupción acabe en este año” ha explicado el presidente del Gobierno de Canarias.

Sin embargo, no todos los científicos coinciden en esa teoría. Algunos creen que los indicadores no son suficientemente bajos como para poder decir que el final de la erupción del volcán de La Palma está cerca y que podría acabar antes de fin de año. No hay que confiarse porque, está comprobado, el volcán de La Palma no deja de sorprender, así que habrá que esperar a verlo para creerlo.