El fin del estado de alarma, en la viñeta gráfica de Alfredo Boto-Hervás

El fin del estado de alarma se ha convertido en muchas ciudades españoles en una verdadera fiesta. Son muchas las personas que han celebrado botellones ilegales en las calles y se han olvidado de que, aunque no hay toques de queda, sigue habiendo coronavirus.

Nuestro ilustrador Alfredo Boto-Hervás lo ha reflejado así en su viñeta gráfica de la semana, en la que el coronavirus 'asegura' que todavía no se ha ido y que sigue entre nosotros.

Por su parte, los expertos advierten: las cifras actuales de la pandemia aumentarán si no somos responsables y no respetamos las medidas sanitarias obligatorias. Y además que las últimas cifras del coronavirus, no son buenas. Si comparamos por ejemplo las de este domingo con las el domingo anterior, los contagios han aumentado en un 18%.