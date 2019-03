Fernando Simón, sobre Teresa Romero: "El punto crítico es entre hoy y mañana"

El portavoz del Comité de Expertos, Fernando Simón, no ha podido informar sobre el estado actual de salud de Teresa Romero, sin embargo, remiténdose a las últimas informaciones de la pasada noche la enferma de ébola seguiría "estable y con signos para la esperanza", pero matiza: "Con esta enfermedad hay que ir día a día".

Pese a la estabilidad que la paciente ha experimentado en las últimas horas todavía hay que esperar alrededor de 48 horas para pasar la etapa más crítica de la infección. En relación al ébola a partir del día 14-15 se produce el desenlace final que puede ser hacia el fallecimiento o hacia la curación.

Simón aclara que aunque técnicamente este sería el período más peligroso "se puede añadir uno más largo" y añade: "no por el ébola en sí, sino por las consecuencias que el ébola puede dejar en los enfermos ya que puede dañar órganos" y entonces habría que esperar un tiempo más extenso.

Fernando Simón ha advertido de que la auxiliar de enfermería "todavía está en un estado crítico pero relativamente estable" y ha fijado dede el lado de la infección "el punto crítico entre hoy y mañana". El epidemiólogo ha confirmado además que Teresa Romero no ha sido, ni está siendo tratada, con Zmapp "porque no hay dispinible ni aquí ni en ningún lugar" pero ha añadido que "sí que se le ha administrado todo lo que los médicos clínicos han considerado necesario".

Simón ha explicado que en España "tenemos la versión antigua del Zmapp, pero de la versión nueva no hay unidades porque son productos que tienen un proceso de creación muy lentos". Ha dicho que al ser tratamientos en experimentales no hay cantidades suficientes y ha avisado de que "es posible que no haya Zmapp disponible hasta finales de año".

Lo que sí ha querido dejar claro Fernando Simón es que en nuestro país "hay varias drogas experimentales y hay suero de paciente convaleciente". Sobre las primeras la eficiencia no está constatada "no porque no la tenga sino porque es muy difícil poder valorarla en la forma en la que se está administrando". Sobre el suero de paciente convaleciente, Simón sí ha reconocido algún posible efecto pero ha matizado que no saben "si gracias a eso o asu propia naturaleza".

Preguntado sobre si se investigan más errores en el caso de contagio en España Simón ha confirmado que existe "una situación constatada que puede ser una causa pero puede haber más opciones". En este abanico de otras "opciones" sin señarlas como fallos sino como puntos a mejorar, Simón ha dicho que se va a implementar otra forma de registro ya que hasta ahora no se grababa todo el proceso porque no es obligatorio ya que lo que se tiene que garantizar es "la supervisión correcta, no la grabación". Y entre otra de las cosas que hay que "reforzar" es el seguimiento de los contactos y en este punto ha querido aclarar que "la modificación de la temperatura no es sobre la definición de caso de ébola sino sobre la temperatura de reacción ante los contactos de alto riesgo".