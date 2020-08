Fernando Simón: "Cataluña está en fase de descenso, mientras que Madrid tiene un ritmo creciente"

Fernando Simón ha comparecido para analizar el impacto de la pandemia de coronavirus: "España se mantiene en el 10% de letalidad, pero sabemos que la evolución en los últimos días ha ido decreciendo y estamos por debajo del 1%. En las últimas 24 horas se han diagnosticado 1683 nuevos casos. Algunas comunidades autónomas tienen más casos, todos somos conscientes de la evolución en Aragón y Cataluña. En estos últimos días la Comunidad de Madrid ha tenido un ritmo creciente y ahora es una de las regiones que más notifica por detrás de Cataluña, si bien Cataluña está en estado de descenso y Madrid en ascenso".

Sobre los rebrotes: "Ahora mismo tenemos 580 brotes activos que representan un total de 6900 casos. Desde la semana pasada han dejado de estar activos 154 de estos casos. Ahora estamos detectando más brotes en el grupo por contacto social: fiestas y locales de ocio. Estos brotes son más difíciles de identificar. Esto no quiere decir que las fiestas familiares no sean igual de importantes. Hay zonas en las que en verano los locales tienen un peso muy importante en la transmisión del coronavirus y la economía y otras en las que tienen un peso menor".

Objetivo: llegar a septiembre con transmisión comunitaria baja

Simón evita hablar de segunda ola: "Hasta que no tengamos una transmisión comunitaria no controlada que esté asociada a brotes prefiero ser prudente y no hablar de segunda ola porque se pueden generar percepciones de riesgo distintas a las que tenemos. Nuestro objetivo ahora mismo es detectar lo más que podemos; ahora mismo el detectar mucho nos pone en un problema de comunicación, pero es la mejor forma para poder controlar la transmisión. El objetivo para este verano, antes de que llegue septiembre con los colegios, universidades y vuelta a los puestos de trabajo, tenemos que intentar llegar a septiembre con la menor transmisión comunitaria posible. Si en septiembre se produce una transmisión asociada al inicio de la vuelta laboral y educativa el punto de partido será mucho más bajo.

"En los últimos siete días se han notificado 22 defunciones con una distribución variable entre comunidades autónomas. Hay 2747 pacientes ingresados actualmente, de los cuales 292 están en la UCI. La edad mediana de los fallecidos la última semana es de 83 años. Tenemos algunos casos de fallecidos en la cincuentena y otros alrededor de los 60 años, pero tenemos grupos especialmente vulnerables que son los que más sufren la letalidad asociada a la enfermedad", ha explicado el director del CCAES.

"50% de asintomáticos"

Fernando Simón valora el número de asintomáticos: "Tenemos una capacidad de detección muy alta, lo cual podemos valorar teniendo el número de casos asintomáticos. Asimismo, la letalidad es muy baja. El porcentaje de casos asintomáticos ha sido de alrededor del 50% la última semana. El punto importante de esto es que todos los que se detectan antes de iniciar síntomas se aíslan. Hay una variabilidad importante entre comunidades a la hora de detectar asintomáticos. La mayor parte están entre el 60 y el 50%. La edad media de nuestros casos nos da una idea de varios aspectos: ha bajado la edad media y por eso la presión asistencial es menor, si bien algún hospital está incrementando los ingresos. Pero ningún hospital está en riesgo de colapso, para nada".

El número de sanitarios con coronavirus: "En la última semana han iniciado síntomas 106 sanitarios; 3377 en los últimos tres meses. El lugar de infección no siempre es el lugar de trabajo, si bien aproximadamente un 19-20% de los casos se han infectado en centros sanitarios y un 23% en centro sociosanitario. El resto en otros lugares como el domicilio y un 15% de casos desconocidos". Pocos casos importados: "El número de casos importados en la última semana es de 222, un número muy pequeño con el total de casos que tenemos en España, lo cual se debe al nivel alto de detección que tenemos en el país".

"A medida que identificamos más brotes, identificamos más sospechas a su alrededor; esta última semana estamos en casi 81.000. Este grado de sospecha se mantiene siempre muy alto, lo cual es importante. El porcentaje de infectados que ha estado en contacto con un caso confirmado previo es del 35%. De los casos sospechosos se está haciendo la PCR al 93% de ellos", señala el director del CCAES.

EEUU a la cabeza

Simón también ha valorado la expansión del Covid-19 a nivel global: "La situación de la Unión Europea es relativamente benigna comparada con el resto del mundo. En América Latina está en fase de ascenso con importantes números todos los días. Estados Unidos es el país con más casos con diferencia, seguido de Brasil. En Asia algunos países suponen todavía un problema importante. Los países de la UE todos han tenido un periodo de valle y ahora están teniendo algunos brotes con ciertas garantías de detección en varios países europeos".