Fernando Simón, director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, aseguró en rueda de prensa para justificar el aumento de casos de coronavirus que "queramos o no, todos somos conscientes de que en Navidades la gente lo pasó mejor de lo que se lo debía haber pasado. Ya podíamos proponer lo que fuera. Recomendáramos lo que recomendáramos sabíamos que esto iba a pasar", aseguró en rueda de prensa

"Prefiero no dar opiniones y dar información. La segunda ola del coronavirus se consiguió controlar con medidas que no incluían el confinamiento completo. Es verdad que la situación ahora, no tendrá el nombre de confinamiento pero el conjunto de las medidas tiene un resultado muy similar, La opción del confinamiento está ahí, si es necesario se tendrá que hacer pero ahora mismo, con el nivel de transmisión que tenemos no parece, ahora mismo, necesario" explicó Fernando Simón durante la comparecencia de ayer.

Aumento de la incidencia

Fernando Simón, director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), reconoció que el hecho de que la gente esté saliendo menos de casa, teletrabajo y los lugares de socialización estén cerrados coloca a los ciudadanos "en una situación en la que, indirectamente, se respetan más las normas, aunque no lo hagan a propósito y esto tiene un efecto. No sabemos cuánto será"

Simón avanzó que las comunidades autónomas han notificado 88 casos confirmados de variante británica del coronavirus y hay "por encima de los 150, cerca de los 200, en análisis. Tendremos que ver qué pasa". El director del CCAES ha recordado que esto "no es una cosa de dos o tres días", "habrá que ver cómo evoluciona" y si puede llegar a ocupar el "nicho ecológico" como ha hecho en Inglaterra, Irlanda o Dinamarca, pero ahora mismo en España "no lo está ocupando".

"La cepa británica preocupa, nos preocupa desde el principio. Lo que no quiere decir que tenga ahora un impacto en España, si lo puede tener en el futuro" aseguró Simón sobre la cepa británica que se notificó por primera vez en Inglaterra a finales de noviembre y primeros de diciembre, pero ha negado que ahora mismo tenga impacto en España. "El incremento de casos no es achacable a la cepa".