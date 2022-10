El fenómeno 'Doctor Tik Tok', muchos jóvenes se autodiagnostican en la red

En el día europeo de la depresión nos queremos fijar en un fenómeno que cada vez es más habitual, se conoce como 'Doctor Tik Tok'. Cada vez son más los jóvenes que se autodiagnostican con vídeos que ven en las redes. En ellos se asegura que con sencillos pasos podemos detectar si tenemos ansiedad, depresión, TDH o cualquier tipo de trastorno.

Y esto que por un lado visibiliza estos problemas también lleva a confusión y hace que muchos jóvenes vayan a consulta con un autodiagnóstico equivocado o ni vaya, porque esto es más barato.

La etiqueta #saludmental suma en esta plataforma más de 8400 millones de visualizaciones

Tienen el diagnóstico en el móvil, en la palma de la mano. Les escuchamos decir cosas como "cuando estoy más de bajón digo, me pasa todo lo que está diciendo esta persona", "me he sentido alguna vez identificada". Ciertos síntomas cobran más fuerza en boca de sus referentes, "personajes famosos dicen que lo tienen y para parecernos a ellos, te autoconvences de que tienes ese problema". También afirman que "es gratos, ves los vídeos y un psicólogo a día de hoy es muy caro".

Tras la pandemia, un 10% de los jóvenes requiere asistencia en salud mental.

"Puede ser que creemos fobias de cosas que no tenemos"

Y piden que la etiqueta #saludmental vaya acompañada de una advertencia, "esta persona tiene esta responsabilidad, este cargo y sabe de los que está hablando", dice Joselin Moreno, psicóloga sanitaria. Es una información muy delicada y debe cuidarse.