Los familiares de José Bretón vuelven a declarar ante el juez

Cinco familiares de José Bretón, padre de los dos niños de 2 y 6 años desaparecidos en octubre de 2011 en Córdoba y que sigue en prisión acusado de dos delitos de asesinato con alevosía, prestarán testimonio ante el juez instructor del caso ante posibles contradicciones con declaraciones anteriores.

Fuentes judiciales han informado de que en un principio está prevista la declaración de los padres de Bretón, Bartolomé Bretón y Antonia Gómez, sus hermanos, Rafael y Catalina, y el marido de ésta, José Ortega.

El objetivo de estas nuevas declaraciones es poder conocer detalles sobre lo sucedido con los menores y contrastar otras versiones anteriores, aunque todos, salvo José Ortega, pueden acogerse a su derecho a no declarar por ser familiares directos de Bretón.

Por otro lado, el próximo viernes prestarán declaración en sede judicial los peritos que han participado en la investigación del caso y a los que el juez instructor, José Luis Rodríguez Laínz, pedirá que "rectifiquen o ratifiquen" las conclusiones de los distintos informes sobre los restos óseos hallados en la hoguera que Bretón hizo en la finca de Las Quemadillas.

Asimismo, las fuentes han asegurado que el juez ha desestimado la petición de la acusación particular de que presten declaración los presos de "apoyo" que vigilan permanentemente a José Bretón en la cárcel. La acusación particular propuso esta nueva diligencia al entender que los presos podían ofrecer información relevante a la causa, si bien el juez no ha admitido la petición por no considerarlas necesarias.