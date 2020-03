Las Fallas 2020 y el coronavirus, en la viñeta gráfica informativa de la semana

El coronavirus está cambiando el día a día en todo el mundo, y una de las consecuencias está siendo la suspensión de partidos de fútbol y otros grandes eventos deportivos. Es el gran esfuerzo para evitar que el virus se propague.

Sin embargo, las Fallas 2020, una de las grandes fiestas de España, no se han cancelado por el momento. Aunque se están cerrando colegios y centros de día, las autoridades sanitarias creen que las Fallas no es un foco de riesgo. No cabe duda de que este virus, protagonista de muchas de las convewrsaciones en la calle, también lo será en esas fechas de marzo en Valencia, entre paellas, horchata y buñuelos.

Nuestro ilustrador en Antena 3 Noticias, Alfredo Boto-Hervás, ha reflejado en su viñeta de esta semana cómo pronostica que serán estas peculiares Fallas.