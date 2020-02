Sanidad mantiene el nivel de contención o escenario 1 que hasta ahora está aplicando frente al coronavirus aunque en las últimas horas haya aumentado el número de casos positivos hasta los 32, uno de ellos grave. De acuerdo a ello, ¿qué eventos siguen activos en nuestro país?

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón ha indicado que de momento no hay cancelaciones de eventos por coronavirus, como sí ha ocurrido este viernes con el Salón del Automóvil. No obstante, en caso de que se produzcan cancelaciones, ha señalado que no será a nivel nacional, sino en zonas concretas.

Por lo tanto, las Fallas, la Semana Santa o la Feria de Abril continúan con su calendario previsto. Lo que sí ha indicado es que, si en Italia los partidos de fútbol se celebran a puerta cerrada, no tendría sentido que a un partido en España vinieran 10.000 aficionados italianos: "Tenemos que valorar situaciones concretas con razones muy concretas".

Actualmente hay 32 casos confirmados del nuevo coronavirus en España, incluidos los dos que ya fueron dados de alta. En concreto, en la actualidad hay cinco casos en Madrid, ocho en la Comunidad Valenciana, seis en Canarias, tres en Cataluña, uno en Baleares, seis en Andalucía, uno en Aragón y dos en Castilla y León.