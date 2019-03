La FAD critica la celebración de la Roja de la Eurocopa con alcohol

Estas consideraciones las ha realizado el responsable de la FAD al ser preguntado sobre la forma que tuvo la Roja de celebrar su triunfo por las calles de Madrid y durante una rueda de prensa para presentar su última campaña de sensibilización sobre el consumo de alcohol en verano entre los jóvenes.

"La celebración que hubo a mí me choco y no me gustó, pero creo que no son conscientes; lo que me parece preocupante es que no se lo diga nadie", ha afirmado Calderón. Y ha añadido: "Me parece triste e inconsciente. Yo creo que si alguien les dijera algo, serían los primeros en decir oye, pues es verdad, nos hemos equivocado y no lo volveremos a hacer.

El director de la FAD ha querido dejar claro que la celebración de la victoria española le parece "maravillosa porque España (la selección) es muy buena, ha ganado, ha sido número uno en Europa y eso es importante". Además, la selección "ha generado un movilización social positiva" que ha recalcado Calderón, porque los jugadores han puesto en marcha resortes "de ilusión.

"Se ha convertido en unos referentes sociales, en unos mitos; son gente que transmiten comportamientos a la gente joven", ha insistido el responsable de la FAD, quien por ello ha mostrado su sorpresa por su actitud durante la celebración.