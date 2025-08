Un experto revela la realidad de los ahogos en España: "se puede ahogar en menos de 30 segundos"

Eduardo Blasco es un jurista y técnico de rescate con una amplia experiencia en el medio acuático, puesto que ha sido nadador profesional. En la actualidad, cuenta con más de 700 rescates a sus espaldas; por ese motivo, conoce de primera mano este tipo de situaciones a las que se enfrentan cientos de socorristas y técnicos de rescate cada verano en las playas y piscinas de España.

Para evitar ser una víctima en potencia de un posible ahogamiento, el experto da una serie de consejos para poder disfrutar de los medios acuáticos de una forma más segura y sin ponerse en riesgo. Aunque resalta la importancia de educar a la población para poder hacer frente a posibles casos durante las vacaciones de verano.

Los factores de riesgo de ahogos

Para Blasco existen una serie de factores que pueden aumentar el riesgo de morir ahogado en las playas o en el medio natural. "La piedra angular de todo ahogamiento es el bañarse en espacios que no están vigilados", destaca. El técnico informa que cada año se ven este tipo de escenarios constantemente y diferencia dos tipos de víctimas: los locales y los visitantes. Respecto al primer grupo, explica que son personas que no ven el riesgo porque conocen la zona o se sienten más cómodos, a pesar de no estar vigilados por profesionales. Por otro lado, los visitantes son personas que se acaban bañando en un sitio no seguro y su principal característica es su desconocimiento de la zona.

No obstante, advierte que en ambos casos, los dos grupos acaban falleciendo porque no se encontraban en una zona segura respecto a las labores de vigilancia que deben existir para garantizar la seguridad de los bañistas en las zonas naturales, sobre todo.

La falsa concepción

Existe en la cultura popular la idea de que una persona que se está ahogando realiza una serie de gesticulaciones exageradas. Se cree, de hecho, que estos son los síntomas de que una persona está en peligro, pero Blasco desmiente esta leyenda. "Las películas nos han hecho ver que es así, pero lo cierto es que no es así", asegura. Relata que "en todos sus años de experiencia nunca ha visto a una víctima de ahogamiento gesticular en demasía", porque admite que es algo "contra natura cuando alguien se está ahogando".

Los ahogamientos suelen ser algo silencioso; el técnico recalca cuál es la realidad de los perfiles de los ahogados en España. "Un adulto promedio puede tardar unos cuatro minutos en ahogarse, un niño de unos 10 años, en menos de un minuto y un niño de menos de un año, en menos de 30 segundos". Unos datos que evidencian que los socorristas y técnicos de rescate deben ser rápidos a la hora de actuar.

Respecto a los signos clínicos de los ahogados, "se debe saber que si hay una parada cardiorrespiratoria, se tiene que empezar con el soporte vital básico y el masaje cardiaco". Blasco comenta que es difícil saber los síntomas de los ahogamientos; no obstante, insiste en que lo más importante que debe saber la población es que cuando se vea que alguien está inconsciente, se debe hacer lo siguiente: Si la víctima tiene pulso y respira, pero se encuentra inconsciente, se debe avisar a los servicios de emergencia. Y si la víctima se encuentra inconsciente, sin pulso y respiración, se deberá avisar a los servicios de emergencia y tendrán que comenzar inmediatamente con las labores de reanimación hasta que sea atendida la víctima.