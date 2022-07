Un experto de enfermedades infecciosas habla sobre 'Centaurus': "Al haber más mutaciones puede ser más fácil que te reinfectes antes"

El portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas, Javier Membrillo, ha hablado esta mañana en 'Antena 3 Noticias' sobre la nueva subvariante del coronavirus, 'Centaurus': "de momento sabemos poco y se le ha dado un nombre mediático, pero no deja de ser una subvariante más", ha asegurado.

El Doctor Membrillo, que ha aclarado que Ómicron es mucho más contagiosa pero reviste de menos gravedad, ha explicado que en un momento "tan preliminar, cualquier subvariante en la que haya mutaciones de la proteína a la que se adhieren" los anticuerpos de la vacuna preocupa al personal sanitario y científico. No obstante, ha recalcado que, en la actualidad, no hay datos oficiales que confirmen mayor gravedad de 'Centaurus', cuyos síntomas, en un principio, son similares a los de la variante Ómicron.

"Al haber más mutaciones podría ser más fácil que te reinfectes antes, aunque estés vacunado o hayas pasado el coronavirus hace unos meses, pero no estamos seguros todavía", a lo que ha añadido que es algo que tienen que vigilar.

Con respecto a la convivencia con la Covid-19, el portavoz ha mostrado su opinión. "La impresión que tenemos es que acabaremos conviviendo con el virus siempre, que cada mutación se acabe convirtiendo en un virus catarral. Acabar del todo no va a acabar, pero tenemos que estar vigilantes porque no es imposible que apareciese una nueva mutación que pueda ser más virulenta, como pasó con Delta, en lugares como la India, donde no hay apenas cobertura vacunal, o en lugares como España, donde, aunque ha habido una muy amplia cobertura vacunal, la mitad de la población, aproximadamente, no se ha puesto un recuerdo".

Por último, ha asegurado que, con el paso del tiempo, los pacientes jóvenes y sanos que den positivo tendrán que autoaislarse o interactuar con mascarilla, pero que habrá que ser vigilantes de los enfermos vulnerables: "tenemos antivirales que tenemos que dárselos a esas personas para evitar que sean ingresados", ha concluido.