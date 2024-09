Las exmonjas de Belorado tienen nuevo cura: así es el nuevo capellán que quiere excomulgar al papa Francisco

Las exmonjas de Belorado cuentan con nuevo cura. Se trata de un cura argentino y destaca por haber sido juez de boxeo y campeón nacional en preparación de mate. Así lo adelantó Ngo Dinh Thuc en X, antes Twitter.

Se trata de Sergio Casas Silva, tal y como ha confirmado la revista 'Vida Nueva'. El religioso ha comenzado a impartir los sacramentos a las religiosas después de que estas se alejaran del falso obispo De Rojas. Al parecer, Casas Silva sí habría sido ordenado sacerdote por la Iglesia católica, pero estaría alineado con el sedevacantismo por lo que se encontraría excomulgado.

El 'capellán' estaría vinculado con otro falso obispo, con Raphael Cloquell. Fue a través de este y de Casas Sila como habría llegado el brasileño Rodrigo da Silva a Belorado para acompañar y formar durante ese verano a las exmonjas excomulgadas. Según Ngo Dinh Thuc, Cloquell podría ejercer de coordinador y "delega a Sergio Casas Silva y Rodrigo da Silva abandona España".

A pesar de compartir patria con el actual Papa, considera que "debería ser excomulgado" por ser "modernista". "Quien crea que Francisco es algo extraño o inédito, se equivoca, porque no es más que el eslabón de una cadena que comenzó con el Vaticano II, es la continuidad de un proceso de infiltración por parte de los teólogos neomodernistas", señaló en una entrevista en el año 2022.

La información daría lugar a que el falso obispo brasileño no se habría marchado de Burgos por desavenencias, tal y como habían indicado, sino que formaría parte del asesoramiento que reciben las clarisas junto al cardenal vietnamita Pierre Martin Ngô Đình Thục. El nuevo obispo y Cloquell celebraron a finales de agosto una cumbre cismática en Madrid, tal y como ha confirmado 'Controvérsia Católica'.

Expulsados del monasterio

De Rojas y Ceacero fueron expulsados del monasterio a finales del mes de junio después de convivir durante un mes y medio con las religiosas. Según los medios citados, después de esta expulsión, sor Isabel de la Trinidad encontró como sustituto a Rodrigo Henrique Ribeiro da Silva, otro falso obispo sedevacantista creador de una plataforma conocida como Sociedad de San José. Sin embargo, habría abandonado el convento hace unas semanas.

Pero no es la única salida del monasterio, sino que sor Paz también lo ha abandonado. Las desavenencias entre Teresa Roca, ex vicaria de la comunidad, y la ex abadesa, Sor Isabel de la Trinidad, habrían sido la causa principal de la decisión de abandonar el convento.

Sor Paz era una de las figuras más importantes dentro del convento. Antes de su salida, ocupaba el cargo de vicaria general, siendo la segunda en importancia después de la abadesa. Su posición la situaba como la posible sucesora de Sor Isabel, quien fuera abadesa antes de la separación de la Iglesia.