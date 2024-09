Crisis en la comunidad de ex clarisas de Belorado: Sor Paz y el obispo brasileño abandonan el convento

Se producen las primeras divisiones en la comunidad de ex claristas de Belorado (Burgos). Teresa Roca, conocida como Sor Paz, y el supuesto obispo brasileño Rodrigo Henrique Ribeiro da Silva, quien brindaba apoyo religioso a las mujeres del convento, han abandonado el monasterio.

Según una información recogida por Europa Press, las desavenencias entre Teresa Roca, ex vicaria de la comunidad, y la ex abadesa, Sor Isabel de la Trinidad, habrían sido la causa principal de la decisión de abandonar el convento.

Teresa Roca dejó el convento hace un mes, aunque la noticia se ha conocido recientemente. Sor Paz era una de las figuras más importantes dentro del convento. Antes de su salida, ocupaba el cargo de vicaria general, siendo la segunda en importancia después de la abadesa. Su posición la situaba como la posible sucesora de Sor Isabel, quien fuera abadesa antes de la separación de la Iglesia.

En el pasado, Teresa Roca fue una de las monjas que interpuso una demanda ante los Juzgados de Burgos contra el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, quien además actuaba como comisario pontificio en el proceso abierto por el Vaticano contra las ex monjas. Junto a ella, también participaron en la denuncia otras dos religiosas, Sor Sión y Laura García de Viedma, esta última conocida en la vida civil como la ex abadesa de la comunidad.

El Arzobispado de Burgos, así como la Comisión Pontificia, están a la espera de poder contactar con Teresa Roca para tratar de resolver el conflicto. El arzobispo Iceta ha expresado en varias ocasiones la disposición de la Iglesia para recibirla de vuelta y sanar las heridas que puedan haber surgido durante el proceso.

Es la segunda deserción

La salida de Teresa Roca supone la segunda deserción en la comunidad de ex clarisas, después de que Sor Amparo decidiera abandonar el grupo tras manifestar su desacuerdo con las propuestas de Laura García de Viedma. Ahora, el abandono de Sor Paz se suma a las tensiones internas que la comunidad ha venido arrastrando desde su separación de la Iglesia.

Además de la salida de la ex monja, el supuesto obispo brasileño, Rodrigo Henrique Ribeiro da Silva, también ha decidido alejarse de la comunidad, tras observar el incierto futuro y los crecientes problemas a los que se enfrentan las ex religiosas que permanecen en el convento.

Y es que, la comunidad de ex clarisas enfrenta dos obstáculos adicionales que complican aún más su situación. Por un lado, el Ministerio del Interior ha manifestado la imposibilidad de convertir una congregación religiosa en una asociación civil, lo que deja a las ex monjas en una situación legal incierta. Por otro lado, la mayoría de las mujeres que aún residen en el convento se han negado a pasar una entrevista con los servicios sociales de Belorado para evaluar su situación de vulnerabilidad. Ante esta negativa, los servicios sociales han informado al Arzobispado que no consideran a las ex monjas en una situación de vulnerabilidad.

